Man met vuurwapen aangehouden

De beveiliger van een horecagelegenheid vertelde agenten dat hij een man vast had die vermoedelijk een vuurwapen in zijn broeksband droeg. Bij zijn aanhouding vonden agenten het wapen. Een wapenexpert deed er op het Plein onderzoek naar en het bleek inderdaad te gaan om een vuurwapen. Het wapen is veiliggesteld en in beslag genomen.



De 22-jarige man zit vast en wordt gehoord voor het wapenbezit.



