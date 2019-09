Onderzoek naar overleden vrouw

Kort nadat de hulpdiensten de overleden vrouw op straat aantroffen, startten agenten een onderzoek. Rechercheurs onderzoeken of er sprake is van een misdrijf. De man zit vast en wordt gehoord over zijn eventuele betrokkenheid bij het overlijden van de vrouw.



Iets gezien of gehoord?

De politie zoekt getuigen die in de omgeving van de Ruysbroekstraat iets verdachts hebben gezien of gehoord. Weet u iets? Bel ons dan op 0900-8844. En bel 0800-7000 indien u anoniem uw melding wilt doen.