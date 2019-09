Drie verdachten aangehouden na poging woninginbraak

De alerte getuige belde direct de politie omdat zij zag dat er onbekenden over een schutting heen klommen en in een achtertuin stonden. Agenten waren snel bij de woning. en hierdoor lukte het om vlakbij de woning twee verdachten aan te houden. Een derde verdachte rende weg, maar kon na een korte achtervolging ook aangehouden worden. Dankzij de inzet van surveillancehonden vonden agenten In de omgeving inbrekerswerktuigen. Die zijn in beslag genomen voor nader onderzoek.



Vlakbij de woning namen agenten ook nog een auto in beslag. Er wordt onderzocht of dit voertuig betrokken is geweest bij de poging inbraak.



Iets gezien of gehoord?

Hebt u in de omgeving van de Resedastraat iets verdachts gezien of gehoord? Of hebt u camerabeelden waarop de verdachten te zien zijn? Dan bent u een belangrijke getuige voor ons. Bel met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.



Bel 1-1-2

Ziet u iets verdachts bij u in de buurt? Aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Kunt u bijvoorbeeld de daders omschrijven of de vluchtrichting van de auto of scooter vertellen, dan komt de politie direct in actie. Maak als het kan een film of foto met uw mobiele telefoon. Let wel goed op uw eigen veiligheid! Meer tips vindt u op www.politie.nl .