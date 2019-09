Man gewond bij schietincident Geervliet

Toen de melding kwam dat er schoten werden gehoord, waren agenten snel ter plaatse. De man was gewond, maar wel aanspreekbaar. Verschillende koppels en de politiehelikopter zijn gelijk op zoek gegaan naar de dader, maar hebben hem niet gevonden.

Er is gelijk gesproken met geschrokken buurtbewoners en mogelijke andere getuigen, op dit moment wordt sporenonderzoek verricht bij de woning en camerabeelden zullen worden opgevraagd en bekekenen.

Misschien is u iets opgevallen vanavond of heeft u andere informatie die kan helpen? Heeft u bewakingsbeelden van de omgeving waarop u iets verdachts denkt te zien? We horen het graag van u! Dat kan telefonisch via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.