Agent lost schoten op auto

Rond 20.30 uur kwamen agenten af op een melding van een mogelijk steekincident aan de Gasthuisring. Toen zij door de wijk reden op zoek naar een mogelijke dader, zagen zij een verdachte auto in de Fraterstraat en besloten deze te controleren.

In de auto zaten twee personen, waarvan 1 man meteen wegrende toen de agenten op hen af kwamen. De bestuurder van de auto besloot om weg te rijden, tegen de politieauto aan en recht op de agent af. De agent zou hierop twee keer geschoten hebben om de auto tot stoppen te manen. Dit lukte echter niet, de bestuurder wist in zijn auto te ontkomen. De agent is niet gewond geraakt en kon tijdig opzij springen.

De auto had een oliespoor achtergelaten en kon rond 21.00 uur getraceerd worden in het nabijgelegen Dudokhof. De bestuurder alsmede de passagier zijn nog niet gevonden. Het onderzoek naar deze zaak is nog in volle gang en wordt gedaan door de eenheid Oost-Brabant.