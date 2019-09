Woonwagen uitgebrand in Halsteren

Halsteren - Vanmorgen vroeg is aan de Eikenlaan een woonwagen uitgebrand. Er is vermoedelijk sprake van brandstichting. De recherche stelt een nader onderzoek in. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie in Bergen op Zoom (0900-8844) of met Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).