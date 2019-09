Politie zoekt getuigen straatroof

Het 15-jarige meisje uit Zwolle was even gestopt om te bellen als er vier á vijf jongens aan komen fietsen. Die stoppen bij haar en één van hen bedreigt haar met vermoedelijk een vuurwapen. Zij moet haar telefoon afgeven en vervolgens fietsen de jongens weg over de Pottenbakkerstraat in de richting van het winkelcentrum. Onderweg naar huis komt het meisje nog een vrouw tegen met een rode jas.