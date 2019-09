Getuigen van discriminatie gezocht

Omstreeks 15.30 uur kreeg een 42-jarige, hoofddoek dragende vrouw in de rij voor de kassa’s discriminerende en beledigende opmerkingen van een andere klant. Ze was in het bijzijn van twee jonge kinderen die getuigen moesten zijn van de discriminatie door de man. De vrouw deed vervolgens aangifte van belediging en discriminatie.

Signalement dader:

Man, blanke huidskleur, ongeveer 55 jaar, rond 1.80 m lang, gezet postuur, blond halflang haar in zijscheiding. De man droeg een blauw shirt met lange mouwen en een donkerblauwe bodywarmer. Daaronder droeg hij een beige/bruine broek en bruine schoenen.

In het bijzijn van de man waren een een andere man en een vrouw. Deze man was ook blank, circa 1.65 m lang, rond de 55 jaar en hij droeg een opvallend gestreepte trui. De vrouw was eveneens blank, grijs haar, rond de 55 jaar en rond 1.65 m lang. Zij droeg een zwarte tas met het hengsel gekruist over haar lichaam en had een lange grijze jas aan met daaronder een rode broek en witte sportschoenen.

Op beelden van de bewakingscamera is te zien dat de man en de vrouw snel verdwijnen als de beveiliging arriveert. De politie wil graag in contact komen met personen die de man herkennen aan het signalement of wellicht in combinatie met de andere man en vrouw. Getuigen of personen met meer informatie kunnen contact opnemen met de politie Amersfoort via tel. 0900-8844 of informatie doorgeven via het tipformulier. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 of via M-online.