Trouwstoet aan de kant gezet

Rond 11.00 uur kreeg de politie meerdere meldingen van overlast van een trouwstoet. De bestuurders zouden verschillende verkeersovertredingen plegen. Het ging om in totaal vijftien auto’s, die bij de A4 ter hoogte van Hoofddorp door Team Hoofdwegen van de politie Amsterdam aan de kant zijn gezet. In de stoet zouden meerdere rookfakkels zijn afgestoken. Een 21-jarige man is bekeurd vanwege een grote aantal rookfakkels in de kofferbak.