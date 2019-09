Getuigen beroving in parkeergarage gezocht

Rond 18.30 uur werd in de parkeergarage een 18-jarige jongen door twee jongens onder bedreiging van een steekwapen beroofd van een aantal persoonlijke eigendommen. De jongens kwamen aanlopen vanuit het Rabijn Maarsenplein. Na de beroving verdwenen de verdachten in onbekende richting.



Signalement verdachten



Jongen 1

Normaal postuur

Circa 1.75 à 1.80 meter lang

Blond kort haar en een stoppelbaard

Zwarte bomber-jack (merk Moose Knuckle)

Zwarte Philipp Plein-schoenen met een witte zool

Grijze spijkerbroek met een logo op de rechter kontzak



Jongen 2

Noord-Afrikaans uiterlijk

Zwart kort opgeschoren haar

Droeg een zwart Gucci-petje

Zwarte trainingsbroek (merk Lacoste)

Zwarte jas (merk North Face)

Zwarte Nike-schoenen



Iets gezien of gehoord?

De politie zoekt getuigen van deze beroving. Heeft u rond 18.30 uur iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of Misdaad Anoniem 0800-7000.