Getuigen gezocht van straatroof Erasmusweg

De drie zaten op een bankje in de bosjes toen er plotseling twee onbekende mannen op hen afliepen. De drie werden door de twee met geweld beroofd van een telefoon. De slachtoffers liepen daarbij klappen op en één van hen werd door een verdachte met een mes gestoken. Na de beroving renden de twee verdachten weg voor een flat langs op de Erasmusweg richting de Ambachtsgaarde. De slachtoffers doen aangifte van de gewelddadige beroving.



Beide verdachten droegen witte bandana’s. Ze waren ongeveer 18 jaar oud, licht getint, een breed postuur en allebei donker gekleed. Een van hen droeg een groene jas en de andere een grijze jas.



Iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche Den Haag-Zuid zoekt getuigen die iets hebben gezien of gehoord van de beroving. Of mogelijk getuigen die de twee verdachten zagen lopen in de omgeving van de Erasmusweg. Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.