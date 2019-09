Getuigen gezocht na gewapende overval

Aan de Dijkstraat drongen twee mannen de supermarkt binnen. De twee beroofden onder dwang van een vuurwapen een geldloper. De melder sprak over twee personen van 1.80 meter lang. Beide droegen zwarte bivakmutsen en zwarte regenpakken met reflecterende streep. Volgens een getuige reden de verdachten daarna weg in een donkerkleurige Seat Leon. In deze auto zat een derde verdachte.



Korte tijd later is er bij de Mariëndijk in Honserlersdijk een personenauto in de brand gevlogen. Er wordt onderzocht of deze personenauto verband houdt met de overval.



De politiehelikopter zoekt net als meerdere surveillance eenheden mee naar de gevluchte overvallers.



Iets gehoord of gehoord?

Hebt u iets verdachts gezien in de omgeving van de Dijkstraat of de Mariëndijk? Of bent u in bezit van camerabeelden waarop de verdachten te zien zijn? Dan bent u een belangrijke getuige voor ons. Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met 0800-7000. Mogelijk dat u al een aantal dagen voorafgaande aan de overval in de omgeving verdachte situaties hebt gezien. Neem ook dan contact met ons op. Beeldmateriaal kunt u oploaden via deze link https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/uploadformulier.html?sid=47b10728-7e69-454e-ad5d-5ba6db67c130