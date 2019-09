Getuigen straatroof gezocht

Rond 18.15 uur kreeg de politie de melding van een beroving in de speeltuin van de Bruijnings Ingenhoeslaan ter hoogte van de Keltenlaan. Drie jongens bedreigden twee mannen met een vuur- en steekwapen en beroofden hen van enkele goederen. Vervolgens maakten zij zich uit de voeten via de houten brug naar de Reuvenslaan en verder in de richting van station Het Loo. Sindsdien ontbreekt van hen elk spoor.



Signalement verdachten

Het gaat om drie jongens van 16 à 18 jaar oud. Alle drie zijn zij ongeveer 1.60 meter lang. Twee van hen hebben een donkere huidskleur en één verdachte heeft een blanke huidskleur.



Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.



Iets gezien of gehoord?

De politie zoekt getuigen van de straatroof. Heeft u rond 18.15 uur iets gezien of gehoord? Of beschikt u over camerabeelden. Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of Misdaad Anoniem 0800-7000.