Drie doden bij gezinsdrama

De identiteit van de overleden personen is inmiddels vastgesteld. Het gaat om een man van 35 jaar en twee kinderen van 8 en 12 jaar. De overleden man is een politieman van de politie-eenheid Rotterdam. Hij is mogelijk de schutter. Er zijn sterke aanwijzingen dat er sprake is van een gezinsdrama. Nader onderzoek moet dat uitwijzen. Burgemeester Wouter Kolff stelde zich ter plaatse op de hoogte van het tragische incident en sprak met buurtbewoners.

De Rijksrecherche stelt zoals gebruikelijk in dit soort zaken een onderzoek in.