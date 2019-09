Man overleden na steekincident Capelsebrug

Het steekincident vond plaats op het perron van metrostation Capelsebrug richting De Terp. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar helaas overleed hij korte tijd later. Door het vroege tijdstip waren er veel mensen op het station. De politie heeft meerdere getuigen gehoord. Zij krijgen slachtofferhulp aangeboden als zij hier behoefte aan hebben.



De getuigen omschrijven de dader als een man met een zwart trainingspak, witte schoenen, licht getint, ongeveer 1.80m en met ‘flinke lippen’. De getuigen verklaren ook dat de mannen voorafgaand aan het steken een onenigheid hadden. Mogelijk is deze onenigheid aanleiding van het steken geweest. De dader heeft hier mogelijk verwondingen aan over gehouden. Vermoedelijk is de dader richting de tunnel onder de Abraham van Rijckevorselweg gerend. Heeft u nog niet met de politie gesproken, maar heeft u wel belangrijke informatie? Weet u meer? Bel dan met 0900-8844 of als u liever anoniem blijft met 0800-7000.



Het onderzoek is nog in volle gang. Camerabeelden van het station zijn veilig gesteld, uitgekeken en verspreid onder agenten. Agenten zijn in de omgeving nog steeds op zoek naar de dader. De Forensische Opsporing doet op het perron sporenonderzoek en probeert de identiteit van het slachtoffer te achterhalen.