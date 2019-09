Rijden zonder rijbewijs en openstaande boetes

Agenten zagen op het Piusplein een Porsche, tegemoet komen die opviel vanwege de sportieve rijstijl van de bestuurder. Ze wilde een controle instellen en keerden daarom. Ze zagen dat de automobilist op de Meidoornlaan de Teunisbloemstraat in reed en parkeerde op de Vijverberg Zuid. De agenten stopten naast de auto waarna de bestuurder daarvan het op een lopen zette. Een van de dienders achtervolgde hem tevoet. De vluchter werd op de Zonnedauwstraat achterhaald en aangehouden. Zijn rijbewijs bleek door de rechter ongeldig te zijn verklaard. Hij is al twee keer eerder betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Hij heeft vanwege zijn recidive een dagvaarding gekregen om zich voor de rechter te verantwoorden. Op het bureau bleek dat hij ook nog gesignaleerd stond in het opsporingsregister. Hij had nog voor 2525 euro aan boetes open staan. Een vriend is dat aan het bureau komen brengen waarna hij werd vrijgelaten. De auto waarin hij reed blijkt een huurauto te zijn.