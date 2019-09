Winkeldief aangehouden in woning

Rond 17.15 kreeg de meldkamer een melding van een winkeldiefstal. Het personeel van de supermarkt had de winkeldief te voet gevolgd, tijdens deze achtervolging heeft de verdachte het personeel meerdere keren met de dood bedreigd.

De verdachte ging in dezelfde wijk een woning binnen waarna agenten de 38-jarige Tilburger aan wilden houden. De moeder van de verdachte was ook thuis. Toen de agenten de woning binnen traden, besloot de man om zijn moeder vast te pakken om het de agenten moeilijker maken hem aan te houden. Agenten konden de man echter overmeesteren en alsnog aanhouden. Er is niemand gewond geraakt. De man is meegenomen naar het politiecellencomplex en zal worden verhoord voor verder onderzoek.