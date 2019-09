Man in zorgwekkende toestand in ziekenhuis na mishandeling

Het slachtoffer zou op zondag 8 september rond 3.30 uur op straat aan de Steenweg mishandeld zijn. De man raakte daarbij dusdanig gewond dat hij niet meer aanspreekbaar was. Hij is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn toestand is zorgwekkend. Kort na de mishandeling zijn in een woning in Helmond de twee verdachten opgepakt. Ze zijn ingesloten.