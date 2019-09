Politie zoekt getuigen mogelijke mishandeling

Zondagavond kreeg de politie een melding van een mogelijke mishandeling. Een aantal mannen zou na uit een grijze auto te zijn gestapt een andere man mishandeld hebben. Het is nog onduidelijk of het slachtoffer zelf ook in de auto heeft gezeten. Inmiddels is gesproken met een van de inzittenden van het voertuig, maar niet is nog niet duidelijk wie het mogelijke slachtoffer was. De zaak wordt onderzocht.