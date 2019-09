Verdachte aangehouden steekincident Groningen

Aanhouding

De man stak met een mes één van de bezoekers van het terras. Daarop probeerden omstanders de verdachte te overmeesteren. Daarbij zijn twee anderen gewond geraakt. De slachtoffers wisten de toezichthouders van Handhaving aan te spreken en wezen de verdachte aan. De handhavers hebben hem staande gehouden en overgedragen aan de politie. De verdachte is een 67-jarige man uit Groningen. Hij maakte een verwarde indruk.

Onderzoek

Ter plaatse hebben wij onderzoek gedaan. Zo hebben we uiteraard met de slachtoffers en getuigen gesproken en een buurtonderzoek gehouden. De Forensische Opsporing heeft sporenonderzoek gedaan en het mes in beslag genomen. Vandaag gaan we in verhoor met de verdachte en zullen we opnieuw in gesprek gaan met getuigen. Ook bekijken we camerabeelden.

Getuigen

We zijn op zoek naar getuigen die het steekincident daadwerkelijk hebben gezien. Zij kunnen ons mogelijk meer vertellen over wat precies is gebeurd. Bel ons op 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.