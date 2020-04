Tweeënzeventighonderd kratjes gestolen

De diefstal moet plaats hebben gevonden tussen dinsdagavond 21.00 uur en woensdagmorgen 07.45 uur. De plastic kratjes, de voornamelijk gebruikt worden in de agrarische wereld, stonden op twintig pallets. De kratten zijn zwart of groen van kleur. Na de diefstal bleven alleen de lege pallets achter.

Gezien de omvang en het gewicht van de buit moet er bij de diefstal gebruik zijn gemaakt van een (kleine) vrachtwagen.

Eventuele getuigen of personen die informatie hebben over deze diefstal worden verzocht contact op te nemen met de politie op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2020062287