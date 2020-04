Verdachte schietincident aangehouden

Na zijn aanhouding is de verdachte overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De verdachte zit in alle beperkingen. Dit betekent dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben. Gevolg is, dat er op dit moment geen nadere mededelingen over het onderzoek gedaan kunnen worden.

De man wordt morgen, donderdag 2 april, voorgeleid aan de Rechter Commissaris.

2020055587