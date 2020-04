Twee aanhoudingen in woning Evertsweertplantsoen

In de gerichte strijd tegen ondermijnende criminaliteit heeft de politie gistermiddag rond 11.30 uur een woning bezocht aan de Evertsweertplantsoen in Amsterdam Nieuw-West. Daar troffen de politiemensen goederen aan bestemd voor het verhandelen, versnijden en vervaardigen van harddrugs. Twee verdachte personen die aanwezig waren in de woning zijn op heterdaad aangehouden. Het gaat om twee mannen uit Albanië van 24 en 41 jaar oud.

De politie doet verder onderzoek naar de achtergrond van de verdachten en de aangetroffen goederen in deze zaak. Mochten er mensen zijn die meer informatie hebben, neem dan contact op via 0900-8844, bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik onderstaand tipformulier.