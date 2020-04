Gewonde door aanval kapmes; vier verdachten aangehouden

Even voor 21:00 uur liep een ruzie uit de hand en werd de Rotterdammer met een machete aangevallen. Met zware verwondingen aan zijn hand is hij voor behandeling overgebracht naar een ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar. De vier mannen uit Den Haag kwamen bij hun vluchtpoging niet ver. Op de A13 richting Den Haag werden ze tot stoppen gedwongen. Omdat het viertal niet luisterde naar de aanwijzingen van agenten, was een waarschuwingsschot nodig om ze aan te kunnen houden. In de auto werd een machte gevonden en in beslag genomen.