Fred Westerbeke beëdigd als politiechef Eenheid Rotterdam

Rotterdam - Fred Westerbeke is vanmiddag beëdigd als politiechef van de Eenheid Rotterdam. In klein comité en op gepaste afstand nam plaatsvervangend korpschef Henk van Essen de eed bij hem af. Westerbeke: 'In 1994 startte ik mijn politiecarrière in Groot-IJsselmonde. Het is prachtig om nu terug te zijn bij de eenheid waar het ooit allemaal is begonnen. Ik heb er ontzettend veel zin in.'