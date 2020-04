Inbreker op heterdaad betrapt door bewoner

De twee bewoners hoorden rond 2:10 uur gestommel in hun woning en troffen een onbekende man aan op de bovenverdieping van de woning. Hij stond voor de deur van hun kantoor. Er ontstond een worsteling, waarbij de bewoner de onbekende man wist te overmeesteren. Agenten waren snel bij de woning om de verdachte aan te houden. De verdachte is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfsplaats. Omdat hij aan de worsteling met de bewoner een wond had overgehouden, werd hij daar in een ziekenhuis aan behandeld. Daarna is hij op het bureau ingesloten voor verhoor door de recherche.

Tips om het inbrekers lastig te maken

Inbrekers maken gebruik van de gelegenheid die ze wordt geboden. U maakt het ze extra lastig met:

Goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen, (garage)deuren en eventuele lichtkoepels

Een speciaal slot aan de inbraakgevoelige schuifpui

Voldoende buitenverlichting

Tijdklokschakelaars op alle verdiepingen van uw huis. Laat ze op verschillende tijden aan en uit gaan.

Wat te doen als er is ingebroken? Bel de politie en laat de situatie zoveel mogelijk intact zoals u deze hebt aangetroffen. Dit omdat inbrekers sporen hebben achtergelaten. Dat maakt de kans dat de daders gepakt worden groter.

Kijk voor meer tips op www.politie.nl.