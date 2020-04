VERDACHTE aangehouden na aanhoesten medewerkster ziekenhuis

Het incident speelde zich op donderdag 19 maart af in een Eindhovens ziekenhuis. Het slachtoffer was daar op dat moment als baliemedewerkster werkzaam. De Eindhovenaar wordt ervan verdacht dat hij tegen het slachtoffer zou hebben gezegd dat hij besmet was met het coronavirus. Vervolgens zou hij haar opzettelijk in het gezicht hebben gehoest. Wij zien dit als een poging tot zware mishandeling.



Tijdens het onderzoek is de verdachte in beeld gekomen. Dat heeft gisteren geleid tot zijn aanhouding in Eindhoven. Of de verdachte daadwerkelijk besmet is met het coronavirus wordt verder onderzocht. De verdachte mag zich donderdag verantwoorden voor de rechter-commissaris.



Dit soort gedrag vinden wij ontoelaatbaar. We nemen zulke incidenten dan ook zeer serieus en daarom hanteren politie en Openbaar Ministerie een zogeheten zerotolerance beleid. Verdachten kunnen door het Openbaar Ministerie op versnelde wijze fors worden bestraft vanuit een lik-op-stukbeleid.