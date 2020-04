Inbreker aangehouden

Rond 17.15 uur kreeg de politie melding van een alerte getuige dat er iemand in een pand aan de Eendrachtlaan was, die er niet hoorde. Toen agenten daar kwamen, zagen ze de man wegrennen over het grasveld richting de Beneluxlaan. Hij had inbrekerswerktuig bij zich, dat hij weggooide. Agenten konden de man, 28 jaar onbekende woonplaats, aanhouden en namen hem mee naar het politiebureau voor verhoor.

De man had een laptop bij zich, die eerder was gestolen bij een inbraak op de Amsterdamsestraatweg. Omdat de eigenaar aangifte had gedaan, kon deze laptop snel terug naar haar.

Dankzij snelle acties van getuigen, die 112 bellen als zij iets verdachts zien, kunnen we samen inbrekers op heterdaad aanhouden!