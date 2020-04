Vernielingen gemeentehuis Urk; drie verdachten aangehouden

Op 15 februari, tussen 22.00 en 23.00 uur, pleegde een groep jongeren vernielingen aan het gemeentehuis op Urk. Tijdens deze ongeregeldheden werd er voor duizenden euro’s schade toegebracht aan onder andere de ruiten van het pand en een bushokje. Er werd gebruik gemaakt van zwaar vuurwerk en stenen tijdens de vernielingen. Ook werd er met wapens in de lucht geschoten.

Drie jonge mannen van 18 jaar oud uit Urk zijn op basis van onderzoek aangehouden voor het schieten. Bij doorzoekingen in de woning van verdachten zijn meerdere wapens gevonden.

Meld jezelf

De politie is op zoek naar nog zes verdachten die verantwoordelijk zijn voor deze vernielingen. Ten aanzien van de openlijke geweldpleging zijn camerabeelden opgevraagd waarop de zes verdachten te zien zijn. Daarom roept de politie deze zes jongens op, die verantwoordelijk zijn voor de vernielingen aan het gemeentehuis en het bushokje, om zichzelf bij het politiebureau te melden. Doen ze dit niet, dan zullen de gezichten van de camerabeelden binnenkort gepubliceerd worden op www.politie.nl, social media accounts van politie en beschikbaar worden gesteld voor media in de hoop dat mensen deze personen herkennen.

Tips?

Was u in de buurt van de Singel rond 23.15 uur en heeft u iemand in de groep herkend? Of weet u meer over wat er zich heeft afgespeeld en wie daarbij betrokken waren? Neem dan contact op via 0900-8844 of meld het anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook online doorgeven via het tipformulier of https://www.meldmisdaadanoniem.nl/