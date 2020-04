Bezit van softdrugs

Omstreeks 10.40 uur reed een politieman in burger in een onopvallende politieauto over de Delftlaan in Haarlem. Hier moest hij stoppen voor een verkeerslicht. Achter hem kwam een auto staan waarvan de bestuurder druk aan het (niet handsfree)bellen was. De auto kon op de Korte Zijlweg in Overveen aan de kant gezet worden. De politieman rook een sterke hennepgeur die uit de auto kwam. Onderzoek wees uit dat deze geur uit een kartonnen doos kwam, die vol bleek te zitten met meer dan 3 kilo henneptoppen. Bij onderzoek in de auto vond de politie ook contant geld en een taser.

De politie stelde vervolgens een onderzoek in in de woning van de verdachte in Uitgeest. Hier vond de politie zowel soft- als harddrugs.

De drugs, het geld en de taser werden in beslag genomen. De politie stelt een nader onderzoek in.

2020068016