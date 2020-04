Harddrugs en wapen

Omstreeks 17.35 uur zag de politie de man in een auto rijden op de Industrieweg in Den Helder. Bij controle van het kenteken van de auto bleek dat de bestuurder mogelijk een ingevorderd rijbewijs zou hebben. Even verderop kon de auto aan de kant gezet worden. Aangezien de bestuurder zich niet kon legitimeren, werd hij gefouilleerd. De man bleek een tasje bij zich te hebben waarin meerdere wikkels harddrugs zaten. Op de achterbank van de auto stond een tas. Hierin bleek een ploertendoder te zitten (uitschuifbare wapenstok). Ook vond de politie een flesje met vermoedelijk GHB in de auto.

De verdachte moest een speekseltest afleggen. Hierbij testte hij positief op het gebruik van cocaïne, thc en amphetamine. Van de man is bloed afgenomen. Het bloedmonster wordt door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht op de aanwezigheid van drugs.

De politie nam het wapen en de drugs in beslag.

2020069442