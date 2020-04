Omstreeks 10.00 uur klopte de politie aan bij loods aan de Bergerweg. Over de loods was informatie binnen gekomen dat daar mogelijk een hennepkwekerij zou zijn. De politie hoorde binnen in het pand, maar de deur werd niet geopend. Wel ging aan de achterzijde van de loods een deur open en kwamen er vier mannen naar buiten. Twee bleven voor een sloot staan en konden direct worden aangehouden. De overige vier probeerde via de sloot te ontkomen. Zij konden even verderop worden opgepakt.

Bij onderzoek in de loods trof de politie twee ruimtes aan waar hennep in gekweekt werd. In een van de ruimtes stonden tweehonderdtweeënnegentig (292) oogstrijpe planten. In de andere ruimte waren de planten juist geknipt en lagen de henneptoppen te drogen. De politie nam de planten en de bij de kwekerij behorende apparatuur (zoals lampen, ventilatoren e.d.) in beslag.

Uit controle bleek er sprake te zijn van diefstal van stroom.

De politie onderzoek de rol en betrokkenheid van de zes verdachten bij deze kwekerij.

