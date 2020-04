Politie zoekt getuigen van beroving in Zuidoost

Het 18-jarige slachtoffer is rond 19.30 uur onderweg naar een vriend. In de Dantestraat wordt hij plotseling van achteren door meerdere verdachten aangevallen, mishandeld en beroofd van zijn mobiele telefoon. Het slachtoffer is hierbij ook met een hard voorwerp, mogelijk een boksbeugel geslagen.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen van de beroving. Heeft u informatie over de beroving, of bent u getuige geweest, neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem. Ook kunt u het onderstaande tipformulier invullen.