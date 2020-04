Onderzoek gestart naar oplichtingen via de telefoon

In de twee zaken waarvan bij de politie Westland de afgelopen weken aangifte werd gedaan, deden de oplichters zich voor als medewerkers van een bank. Ze vertelden de slachtoffers dat er verdachte transacties waren gezien op hun rekeningen, en dat hun geld mogelijk niet veilig was. De slachtoffers werd gevraagd het geld over te maken naar andere rekeningen. Ze zouden vervolgens teruggebeld worden met verdere instructies. Deze instructies kwamen echter niet en het geld was verdwenen.



Spoofing

De oplichters leken te bellen met een telefoonnummer van de bank van de slachtoffers. Dit is echter niet het geval, het zou zelfs kunnen dat de daders zich niet eens in Nederland bevinden. Deze truc, ook wel spoofing met telefoonnummers genoemd, wordt vaker gebruikt bij oplichting via de telefoon.



Wat te doen?

Als u, of uw (groot)ouder een telefoontje krijgt van uw bank met de vraag om een geldbedrag over te boeken, hang dan direct op. Ook al lijkt het heel betrouwbaar en spreekt de beller gedetailleerd over zaken waarvan u denkt dat alleen uw bank ze kan weten, uw bank belt nooit met de vraag om geld over te maken. Als dit toch gebeurt, hang dan op en schakel direct de politie in door te bellen naar 0900-8844.

Heeft u al geld overgemaakt? Bel direct uw bank om uw rekening te blokkeren en vervolgens de politie.



Als het zichtbaar is, schrijf dan het telefoonnummer van de beller op. Noteer ook het bankrekeningnummer waar het geld naar overgemaakt moet worden en andere relevante, herleidbare informatie die de beller noemt, zoals een website.