Dodelijk motorongeval in Hank

Het slachtoffer maakte samen met een andere vriend ieder op hun eigen motor een toertocht. Daarbij reden ze ook over een weggetje bestemd voor landouwverkeer, parallel langs de snelweg A27. In een tunneltje is de motorrijder vermoedelijk de macht over het stuur verloren en is daarbij kennelijk tegen de zijkant van die tunnelwand gekomen en overleden. Een specialist van het team Verkeer doet echter nog onderzoek naar de precieze toedracht. De nabestaanden zijn inmiddels geïnformeerd