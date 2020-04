Handhaver gemeente door man mishandeld, politie grijpt in met wapenstok en pepperspray

Rond 19.00 uur zagen de handhavers een grote groep jonge mannen bij een voetbalveldje zitten. Bij het zien van de BOA´s ging de groep er vandoor. Omdat het samenzijn in strijd is met de maatregelen rond corona spraken de handhavers enkele mannen uit de groep aan. Dat ging in eerste instantie gemoedelijk. Totdat de verdachte zich met het gesprek ging bemoeien. De man hield daarbij geen afstand. Toen hem gevraagd werd dat te doen reageerde hij niet. Hij kreeg vervolgens een duw van een van de handhavers. Daarop gooide de verdachte het bakje friet dat hij in zijn handen had tegen het hoofd van een van de handhavers en schold hij ze uit voor Nazi´s.