Man aangehouden voor vernielingen en poging inbraak

De politie kreeg vannacht een melding van een alerte getuige. De melder hoorde harde klappen. Hij zag dat een man iets uit een prullenbak haalde en toen de apotheek binnenging. De agenten zagen dat de toegangsdeur van de apotheek vernield was. Binnen zat een man die de agenten direct ambtshalve herkenden omdat hij geregistreerd staat als een zeer actieve veelpleger. Hij zat op een stoel rustig een broodje te eten. Hij is aangehouden en vastgezet. In overleg met de officier van justitie is besloten hem voor te geleiden bij de rechter-commissaris.