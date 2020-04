Meisje aangevallen door agressieve hond

De hulpdiensten kregen donderdag 9 april 2020 om 18.55 uur op de Zuidhollandsedijk een melding dat een meisje aangevallen was door hond. Ter plaatse bleek dat twee rotweilers, via een niet afgesloten poort, buiten het eigen erf waren gegaan. De jongste hond ging op een spelend zesjarig meisje af en hapte in haar been. Het meisje begon te gillen waarna drie omstanders, waaronder de eigenaar van de hond, probeerden de hond te stoppen. Het beest beet het kind op meerdere plekken. Uiteindelijk slaagden ze erin het dier te stoppen. Bij de bevrijding is de agressieve hond overleden. De andere hond heeft het kind niet gebeten maar was wel in de buurt. In een eerder politiebericht is ten onrechte vermeld dat deze hond het meisje ook had aangevallen. Het slachtoffertje werd met ernstige verwondingen in de heli vervoerd naar een ziekenhuis in Rotterdam.