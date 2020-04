Verdachte fietsdiefstal op heterdaad betrapt

Omstanders zagen een 32-jarige verdachte uit Middelburg met een fiets weglopen. Het toeval wilde dat een politieman in vrije tijd in de omgeving aanwezig was. Hij hoorde de commotie en identificeerde zich als politieman. Hij hield de verdachte aan en agenten brachten de verdachte naar het bureau voor verhoor. Hij zit nog vast. De eigenaar van de fiets uit Oost-Souburg was op het moment van de diefstal in een winkel. Hij kreeg zijn fiets terug en deed aangifte van fietsdiefstal.