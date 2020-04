Winkeldief bespuugt agenten

De verdachte werd donderdag 9 april 2020 omstreeks 20.00 uur in een supermarkt op de Nieuwstraat betrapt op winkeldiefstal. Hij had een fles Smirnoff in zijn kleding verstopt en niet afgerekend bij de kassa. Tijdens het transport in de politieauto gedroeg hij zich verbaal agressief naar de agenten. Hij riep naar de bestuurder: “Wil je Corona”. Hierna maakte hij een tufbeweging. Bij aankomst bij het cellencomplex zat het stuur onder het speeksel. Hij is in verzekering gesteld en wordt vanmiddag getoetst bij de rechter-commissaris. Hij wordt nu niet alleen verdacht van winkeldiefstal maar ook van (poging) zware mishandeling. Volgende week vindt snelrecht plaats. Hij is bekend en in behandeling bij GGZ.