Aanhouding na achtervolging Utrecht

Op donderdagavond rond 20.00 uur ziet de politie een man op een scooter met hoge snelheid door de Rooseveltlaan rijden. Op het verzoek te stoppen reageert hij niet, wat resulteert in een achtervolging. Op de hoek met de Amerikalaan wordt de scooter klemgereden en de verdachte komt ten val, waarbij hij letsel oploopt aan zijn been. Na onderzoek blijkt hij een grote hoeveelheid drugs bij zich te dragen. De verdachte is in het ziekenhuis verzorgd aan zijn verwondingen en is aangehouden. Hij is inmiddels overgebracht naar het bureau voor verhoor.