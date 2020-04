Aanhouding na overval Dorpsweg, tweede verdachte gezocht

Rond 11.45 uur werd de politie gealarmeerd dat er een overval gaande zou zijn op de Dorpsstraat. Agenten waren en snel en zagen op de Sternstraat iemand lopen die voldeed aan het signalement. Na twee waarschuwingsschoten kon de verdachte worden overmeesterd. De man uit Den Haag is overgebracht naar het politiebureau.

Omdat er mogelijk nog een verdachte in de zaak was, is het rapid response team van het arrestatieteam naar binnen gegaan. Daar troffen ze niemand meer aan. Op basis van getuigenverklaringen en aanwijzingen van de politiehelikopter en Cameratoezicht onderzochten ze nog een aantal omliggende panden, maar de tweede verdachte kon nog niet worden gevonden. Het gaat om een blanke man van geschat 25-30 jaar, hij sprak met een plat Rotterdams accent en hij droeg boven een spijkerbroek iets wat leek op politiekleding: een shirt en een pet.

Bij de overval raakte niemand gewond. Het is nog niet duidelijk of er buit is gemaakt.

Opsporing gaat ermee aan de slag: er wordt forensisch onderzoek gedaan, getuigen worden gehoord en eventuele beelden uitgekeken.

Heeft u informatie of beelden uit de omgeving waarop mogelijk de verdachten te zien zijn? Geef het door via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.