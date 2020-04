Politie in Limburg zet drones in tijdens paasweekend

De politie is in deze crisistijd even zichtbaar op straat als anders en spreekt mensen aan die – al dan niet bewust – de maatregelen negeren. De politie doet eerst een beroep op het gezonde verstand en de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Werkt dat niet, dan volgt een bekeuring. De drones worden ingezet om druktes in beeld te brengen. Een patrouille op de grond zal mensen aanspreken op hun gedrag. Het is in Limburg voor het eerst dat drones op deze manier worden ingezet. Ze worden regelmatig ingezet bij het onderzoek naar verkeersongevallen. Ze maken dan een totaalbeeld van de situatie vanuit de lucht.

De eenheid Limburg telt 11 opgeleide dronevliegers, piloten. De opleiding tot dronevlieger is zeer intensief en duurt een half jaar. Omdat de politie bedrijfsmatig met drones vliegt en ook nog eens op plekken die normaal gesproken verboden terrein zijn, bijvoorbeeld tussen gebouwen, moet aan strenge eisen worden voldaan. Daarom wordt ook alleen maar boven plaatsen gevlogen die ‘onder controle’ zijn en afgezet kunnen worden. Veiligheid staat voorop.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone/drones-en-overheid