Schadefonds ‘Alphen’ opgericht

Het fonds gaat zelfstandig claims bestuderen en beoordelen van ruim honderd mensen of ondernemingen die bij het schietincident betrokken raakten. Zij verloren een naaste, liepen zelf letsel op of ondervonden materiële of financiële schade.



Het fonds staat onder voorzitterschap van Ruud Vreeman, voormalig Kamerlid en ex-burgemeester van Zaanstad, Groningen en Tilburg. Verder bestaat het bestuur uit twee letselschadeadvocaten. Om de onafhankelijkheid van het fonds te waarborgen, heeft geen van de bestuursleden momenteel een professionele relatie met de politie. Ook zijn zij op geen enkele manier betrokken bij het schietincident in Alphen aan den Rijn.



Brief

Korpschef Erik Akerboom heeft de betrokkenen onlangs per brief geïnformeerd over de oprichting van de stichting. Ook uitte hij in de brief zijn medeleven en vroeg hij begrip voor de duur van het juridische traject dat betrokkenen hebben doorlopen.



In het AD (editie Groene Hart) verscheen donderdag 9 april een artikel waarin de belangenbehartiger van een deel van de gedupeerden een direct verband legt tussen de brief van korpschef Akerboom en een ernstig geweldsincident in februari van dit jaar in Alphen aan de Rijn. De politie benadrukt, evenals het Openbaar Ministerie, dat het onderzoek naar het geweldsincident tot op heden geen enkele ondersteuning oplevert voor deze bewering.



Melden

Mensen die zich nog niet bij de politie hebben gemeld, maar vanwege hun betrokkenheid bij het incident wel aanspraak willen maken op een schadevergoeding, kunnen zich alsnog melden. Dat kan via expertisebureau Andriessen Expertise via mailadres: schade@slachtoffersalphen.nl of telefoonnummer 088-8885666.



Verwerking

De politie realiseert zich terdege dat geen enkele financiële vergoeding opweegt tegen het leed dat de slachtoffers hebben ervaren. Maar het korps hoopt dat een eenduidige, voortvarende en zorgvuldige afwikkeling van de schade bijdraagt aan de verdere verwerking ervan.