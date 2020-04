Drugslab aangetroffen in woning

Drugslabs kunnen overal zitten. Heeft u het vermoeden van een drugslab? Meld dat, want er is altijd gevaar voor giftige stoffen, gassen, brand en/of ontploffing. Alarmeer de politie via 112 op enige afstand van het lab vanwege brand- en explosiegevaar en geef uw exacte locatie door en of er eventueel sprake is van brand of zichtbare rook. Wilt u liever anoniem melding maken? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem (MMA) via 0800-7000.

2020157860 JS