Politiepodcast: De moord in coronatijd

Sinds de uitbraak van de coronacrisis besteedt De Politiepodcast elke week aandacht aan politiewerk in coronatijd. Eerder was al een zedenrechercheur te horen die zelf met het virus besmet raakte. In aflevering twee kwam een agent aan het woord die met een coronahoester te maken kreeg. De derde aflevering draait dus om het rechercheonderzoek in Breukelen.

De impact van de coronacrisis op het onderzoek is groot. Al op het plaats delict zijn aanpassingen nodig in de werkwijze. Maar ook in bij hoe het rechercheteam samenwerkt, hoe getuigen worden gehoord en hoe rechercheurs worden ingezet zijn aanpassing nodig. Toch kon al snel een verdachte worden aangehouden. Het onderzoek is nog altijd gaande en tips zijn nog steeds welkom. Doorgeven kan via 0800-6070 of anoniem via 0800.7000. Ook kan onderstaand tipformulier worden gebruikt.

