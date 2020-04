Drie aanhoudingen na inbraak garagebox

Een alerte getuige meldde rond 4:30 uur dat er drie mannen inbraken in een garagebox aan de Goudmos in Nieuwerkerk aan de Ijssel. De mannen reden na de inbraak weg in een auto. Doordat de politie helikopter in de buurt was, kon deze vanuit de lucht mee kijken en de auto achtervolgen. Meerdere agenten in de omgeving zochten mee naar de verdachten en hielden hen snel daarna aan. De verdachten zijn een 23-jarige man uit Rotterdam en een 21-jarige man en 37-jarige man zonder bekende woon- of verblijfsplaats.