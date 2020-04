Fietser gewond na aanrijding met politieauto

Om kwart over zes waren agenten in de politieauto op weg naar een melding van een vechtpartij in de buurt toen op het kruispunt Schenkelse Dreef/ 's Gravenweg de auto en een fietser elkaar raakten. De fietser was eventjes buiten bewustzijn, maar kwam snel daarna weer bij. De traumahelikopter kwam ter plaatse om de jongen na te kijken. De fietser is daarna overgebracht naar het ziekenhuis.

De verkeerspolitie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.