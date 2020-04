Man bespuugt omstanders na aanrijding

Haar dochter en man liepen naar de scooterrijder toe om hem te kalmeren. Ze werden daarop beiden door de man bespuugd. Het slachtoffer had door de aanrijding een flinke hoofdpijn en pijnlijke elleboog en knie. Ze is onderzocht door een verpleegkundige van de ambulancedienst. Agenten kwamen ter plaatse en hoorden de man nog steeds gillen, ook zagen zij hem op de grond spugen. De man van het slachtoffer vertelde tegen de dienders dat hij door de bestuurder in het gezicht gespuugd was en was uitgescholden. Ook had hij een duw gekregen en een klap met de vlakke hand van de man gekregen. Hij heeft zich toen verweerd,