Corona-dreiger onder verzet opgepakt

De 36-jarige Eindhovenaar zat vrijdagmiddag op de Bellinistraat in Eindhoven in zijn half op de weg geparkeerde auto. Agenten spraken hem aan en vroegen of alles in orde was. De man stapte op een gegeven ogenblik uit zijn auto en liep op de agenten af. Hij gaf aan besmet te zijn met corona en dreigde hen ook te besmetten. Toen de agenten hem wilden aanhouden, werden ze uitgescholden en met de dood bedreigd. De verdachte verzette zich in alle toonaarden tegen de aanhouding en spuugde hierbij een collega in het gezicht. Het is uiteindelijk gelukt om de verdachte in de boeien te slaan. Hij zit vast voor verder onderzoek.